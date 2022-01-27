«Принцип антидота»: В ЛНР рассказали о российском оружии для Донбасса
Запад «накачивает» Украину вооружениями и вселяет в нее уверенность в «маленькой победоносной войне», России следует «остудить» Киев, считает советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Оружие, которое необходимо Донбассу для защиты в конфликте с Украиной, должно противодействовать тем вооружениям, которые Запад поставляет Киеву, рассказал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений на фоне возможной агрессии со стороны Украины. Со своей стороны, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что Турчак не советовался с советниками «нормандского формата» по предложению поставлять оружие самопровозглашенным республикам.
«Война длится на Донбассе уже скоро восемь лет, и республики значительно уступают по количеству проживающих. На начало войны у нас не было ни одной военной части, ни одного гарнизона, но мы сопротивляемся уже много лет, это говорит о том, что военный потенциал значительный у республик, нам удавалось всё это время сдерживать [Украину]. Сейчас идет накачка Украины во внутреукраинском конфликте, то есть Запад поставляет Украине вооружение не для того, чтобы воевать с Россией, а чтобы Киев был сильнее, чем Донбасс. И эта инициатива, которая прозвучала вчера в российском парламенте, призвана остудить горячие головы, которые эти поставки расценивают как оружие победы. Действия, которые может предпринять Россия – а она заявила об этом открыто – должны развеять любую иллюзию «маленькой победоносной войны». Эти действия – они крайне важны для влияния на переговорный процесс между Россией и США. Не должно быть ущемления или ослабления одной стороны и накачивания другой стороны, потому что это будет давить на возможный исход переговоров. Увы, Донбасс является местом выяснения геополитических интересов крупных игроков», - пояснил Мирошник.
По словам советника главы ЛНР, вооружения, которые нужны Донбассу, должны защищать от оружия, которое поставляют ВСУ Запад.
«В любом случае здесь будет принцип антидота. Нужно производить оценку вооружений, поставляемых Западом Украине, и Донбассу должно поставляться оборонительное вооружение противодействия. Это в первую очередь будет касаться потенциально используемых дронов, и противодействие контрбатарейному огню, противоснайперская техника. Это должен быть итог анализа военных, который вряд ли будет рассказан в публичной сфере, но, тем не менее, эти координаты должны пройти именно на уровне военных специалистов, и вот эти бреши должны быть заполнены. То, что бреши есть – это факт, особенно на фоне последних поставок со стороны Запада», - подвел итоги советник.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик было бы идеальным шагом для России, однако в Кремле пока берегут этот козырь.
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