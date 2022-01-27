«Принцип антидота»: В ЛНР рассказали о российском оружии для Донбасса

Оружие, которое необходимо Донбассу для защиты в конфликте с Украиной, должно противодействовать тем вооружениям, которые Запад поставляет Киеву, рассказал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений на фоне возможной агрессии со стороны Украины. Со своей стороны, замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что Турчак не советовался с советниками «нормандского формата» по предложению поставлять оружие самопровозглашенным республикам.