Туроператоры: саммит Путина и Трампа не изменит спрос на поездки в Аляску
Встреча президентов России и США в Аляске не повлияет на интерес россиян к этому направлению, заявила «Газете.Ru» представитель туркомпании «Миракль» Оксана Жук. По ее словам, спрос на туры туда изначально минимален, а поездки носят сезонный характер и организуются в основном летом небольшими русскоязычными группами.
Жук уточнила, что Аляска для российских туристов — вторичное направление после основных маршрутов по США. Чаще всего ее комбинируют с поездками по восточному или западному побережью, а также с посещением Йеллоустоуна.
По данным туроператора, текущие летние туры на Аляску были распроданы еще в июне, а группы обычно насчитывают до десяти человек. Внутренний туризм на Аляске ориентирован преимущественно на американцев, для которых этот штат — популярное место отдыха.
Эксперт добавила, что российские туристы получают американские визы в основном в странах СНГ, а прямого потока поездок в США сейчас нет. Добраться туда можно без проблем через Стамбул или Доху, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры: саммит Путина и Трампа не изменит спрос на поездки в Аляску
- «До трех не ждем»: Омбудсмен Волынец призвала мужчин жениться после первой близости
- Психолог объяснила, почему некоторые женщины боятся быть красивыми
- СМИ: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями
- В отрасли не поддержали введение медосмотра водителей такси под камеру
- Германия оплатит поставки Украине вооружений США
- Силы ПВО уничтожили 7 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской областью
- Мерц: Трамп проинформирует Зеленского и ЕС о результатах саммита на Аляске
- «В поле разметки нет»: Водителям пообещали место за рулем до конца столетия
- В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru