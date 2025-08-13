Туроператоры: саммит Путина и Трампа не изменит спрос на поездки в Аляску

Встреча президентов России и США в Аляске не повлияет на интерес россиян к этому направлению, заявила «Газете.Ru» представитель туркомпании «Миракль» Оксана Жук. По ее словам, спрос на туры туда изначально минимален, а поездки носят сезонный характер и организуются в основном летом небольшими русскоязычными группами.

Жук уточнила, что Аляска для российских туристов — вторичное направление после основных маршрутов по США. Чаще всего ее комбинируют с поездками по восточному или западному побережью, а также с посещением Йеллоустоуна.