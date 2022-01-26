Турчак предложил поддержать ДНР и ЛНР поставками вооружений

По его словам, речь идёт о поставках отдельных видов вооружений, что позволит республикам повысить их обороноспособность перед лицом возможной агрессии.

Турчак отметил, что страны НАТО не только поставляют Киеву вооружение, но и привозят различных инструкторов.

«Только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое», - подчеркнул он.

Ранее сенаторы США разработали законопроект, который позволяет Украине в кратчайшие сроки получить любые вооружения, сообщает «Свободная пресса».