«Дальше угрожать?»: Политолог объяснил отказ Путина ехать в Мюнхен

Путин мог бы принять участие в конференции только в том случае, если бы США согласились всерьез работать над российскими предложениями по безопасности, уверен Рар.



«Вот если бы американцы дали бы позитивный ответ, предложили бы Путину действительно серьезный диалог, на что я надеялся, из чего я исходил, что диалог будет серьезным по предложению Путина о корректировке европейской системы безопасности. Мы пока еще не видели, какой ответ дали американцы в письменном виде, но, судя по первым реакциям, он отрицательный. Россия со своим ультиматумом и где-то даже угрозами осталась наедине. Что в такой ситуации делать Путину? Дальше угрожать - для этого трибуна Мюнхенской конференции неподходящая, хотя можно было, конечно, но, я думаю, он этого не хочет, он до конца верит, что через длительные переговоры и убеждения все-таки можно будет откорректировать эту систему безопасности, не применяя силы, что, видимо, тоже когда-то станет неизбежным, если нынешняя постановка Запада, что он вправе расширять НАТО куда хочет, не переменится», - подытожил немецкий политолог.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что отсутствие безопасности в мире обеспечили США и НАТО своими действиями на Украине.