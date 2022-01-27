«Дальше угрожать?»: Политолог объяснил отказ Путина ехать в Мюнхен
Путин не хочет использовать Мюнхенскую конференцию как площадку для угроз, однако прислушиваться к его аргументам Запад не намерен, отметил политолог Александр Рар.
Путину нечего делать на конференции в Мюнхене, поскольку западные политики не намерены его слушать, рассказал немецкий политолог Александр Рар в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Президент Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом мероприятие впервые с 2020 года должно пройти в очном формате.
«Скорее было бы сенсацией, если бы он согласился. Он был один раз на этой конференции, и это было 15 лет назад. Он тогда постарался использовать трибуну этой конференции, чтобы выступить с исторической речью, где призвал НАТО не расширяться дальше, говорил о красных линиях, о том, что нужно вести переговоры о европейской общей безопасности. Прошло 15 лет, и сегодня Путина еще меньше слушают, чем тогда. Тогда еще, помню, были отголоски еще старых политиков, которые говорили, что да, мы обещали, что не будем расширять НАТО до российских границ, с другой стороны, Россия слабая, но всё равно нужно пытаться договориться о мире. А сегодня я вижу реакции американцев и многих немцев, которые говорят, что никаких обещаний они не давали, Советский союз рухнул, никаких требований Россия не вправе ставить, и от принципов расширения демократии на восток они не уйдут. В такой ситуации Путину нечего делать на этой конференции», - объяснил выбор российского президента Рар.
Путин мог бы принять участие в конференции только в том случае, если бы США согласились всерьез работать над российскими предложениями по безопасности, уверен Рар.
«Вот если бы американцы дали бы позитивный ответ, предложили бы Путину действительно серьезный диалог, на что я надеялся, из чего я исходил, что диалог будет серьезным по предложению Путина о корректировке европейской системы безопасности. Мы пока еще не видели, какой ответ дали американцы в письменном виде, но, судя по первым реакциям, он отрицательный. Россия со своим ультиматумом и где-то даже угрозами осталась наедине. Что в такой ситуации делать Путину? Дальше угрожать - для этого трибуна Мюнхенской конференции неподходящая, хотя можно было, конечно, но, я думаю, он этого не хочет, он до конца верит, что через длительные переговоры и убеждения все-таки можно будет откорректировать эту систему безопасности, не применяя силы, что, видимо, тоже когда-то станет неизбежным, если нынешняя постановка Запада, что он вправе расширять НАТО куда хочет, не переменится», - подытожил немецкий политолог.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что отсутствие безопасности в мире обеспечили США и НАТО своими действиями на Украине.
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