Медведев назвал условие российского ядерного удара по Киеву
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал петицию о предоставлении Украине ядерного оружия. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Медведев напомнил, что Запад уже передает ВСУ танки и ракеты. Он не исключил, что США и Европа решат направить на Украину ядерное оружие.
По мнению зампреда Совбеза, ответом на такие шаги может стать российская петиция о превентивном ядерном ударе по Украине.
«В случае, если дед с деменцией все-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка. Или ненароком потеряет его во время следующего визита в Киев», - написал политик.
Петиция о размещении западного ядерного оружия появилась на сайте президента Украины в четверг, 30 марта, передает НСН.
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