Медведев назвал условие российского ядерного удара по Киеву

Медведев напомнил, что Запад уже передает ВСУ танки и ракеты. Он не исключил, что США и Европа решат направить на Украину ядерное оружие.

По мнению зампреда Совбеза, ответом на такие шаги может стать российская петиция о превентивном ядерном ударе по Украине.

«В случае, если дед с деменцией все-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка. Или ненароком потеряет его во время следующего визита в Киев», - написал политик.

Петиция о размещении западного ядерного оружия появилась на сайте президента Украины в четверг, 30 марта, передает НСН.

