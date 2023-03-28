В России усомнились, что ВСУ откажется от использования снарядов с обедненным ураном

Напомним, ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием отказаться от применения таких снарядов.

По словам Блохина, ВСУ сегодня испытывают «снарядный голод» и стремятся заполучить любое оружие какими угодно способами, тем более, западное вооружение. Так Киев продемонстрирует евроатлантическую солидарность, к тому же, на Украине считают, что в войне с Россией все средства хороши.

Политолог добавил, что украинскую армию не остановит и пагубное влияние таких снарядов на экологию, на которое указали авторы петиции.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применению боеприпасов с обедненным ураном.

