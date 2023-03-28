В России усомнились, что ВСУ откажется от использования снарядов с обедненным ураном
Украинские войска не откажутся от применения снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, сообщил портал Lenta.ru.
Напомним, ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием отказаться от применения таких снарядов.
По словам Блохина, ВСУ сегодня испытывают «снарядный голод» и стремятся заполучить любое оружие какими угодно способами, тем более, западное вооружение. Так Киев продемонстрирует евроатлантическую солидарность, к тому же, на Украине считают, что в войне с Россией все средства хороши.
Политолог добавил, что украинскую армию не остановит и пагубное влияние таких снарядов на экологию, на которое указали авторы петиции.
Ранее сообщалось, что британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применению боеприпасов с обедненным ураном.
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