В России усомнились, что ВСУ откажется от использования снарядов с обедненным ураном

Украинские войска не откажутся от применения снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, сообщил портал Lenta.ru.

Посол РФ в Британии: Лондон не откажется от поставок снарядов с ураном Киеву

Напомним, ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием отказаться от применения таких снарядов.

По словам Блохина, ВСУ сегодня испытывают «снарядный голод» и стремятся заполучить любое оружие какими угодно способами, тем более, западное вооружение. Так Киев продемонстрирует евроатлантическую солидарность, к тому же, на Украине считают, что в войне с Россией все средства хороши.

Политолог добавил, что украинскую армию не остановит и пагубное влияние таких снарядов на экологию, на которое указали авторы петиции.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применению боеприпасов с обедненным ураном.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры