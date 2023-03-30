Украинцы захотели ядерное оружие США

На сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с призывом разместить на украинской территории ядерное оружие США.

В сенате США выступили против передачи Украине ядерного оружия

Петиция также содержит призыв «сделать Украину государством с ядерным вооружением».

В сенате США уже выступали против передачи Украине ядерного оружия. Сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что единственное табу, связанное с поставками Киеву, касается оружия массового поражения.

Ранее на сайте украинского президента была опубликована петиция с требованием к Зеленскому не применять снаряды с обедненным ураном.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:СШАВладимир ЗеленскийУкраинаЯдерное ОружиеРадиация

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