Петиция также содержит призыв «сделать Украину государством с ядерным вооружением».

В сенате США уже выступали против передачи Украине ядерного оружия. Сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что единственное табу, связанное с поставками Киеву, касается оружия массового поражения.

Ранее на сайте украинского президента была опубликована петиция с требованием к Зеленскому не применять снаряды с обедненным ураном.

