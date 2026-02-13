Блогер Арсен Маркарян ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела
Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в реабилитации нацизма, обратился в Мосгорсуд с просьбой рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает РИА Новости.
Как следует из документов, от имени Маркаряна поступило ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку он согласен с предъявленным обвинением. Особый порядок предполагает, что суд не исследует доказательства, а подсудимый полностью признает вину. В этом случае наказание не может превышать две трети от максимального срока по статье.
Заседание по делу назначено на 19 февраля.
По версии следствия, в марте 2025 года Маркарян опубликовал видео, в котором оскорбил память защитников Отечества, в том числе героя СССР Александра Матросова, а также оправдывал идеологию и практику нацизма. В настоящее время блогер находится в СИЗО. Он полностью признал вину, передает «Радиоточка НСН».
