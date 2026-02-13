Два месяца учебы — и 500 тысяч: Почему россияне меняют профессии
Россияне могут обучиться новым навыкам за 60 дней и получать 500 тысяч рублей в месяц, заявила НСН Зулия Лоикова.
Поменять профессию не поздно даже в 35 лет, наоборот, работодатели хотят видеть сотрудников с определенными навыками и готовы платить им огромные зарплаты, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.
Россияне в возрасте 35-45 лет массово начали получать среднее специальное образование. Такую информацию сообщило издание «Деловой Петербург. Новости». Лоикова объяснила суть этого тренда.
«На самом деле такие ученики достаточно быстро выходят на рынок и становятся востребованы. Я знаю примеры, когда обучение занимает буквально два месяца, а зарплата может спокойно быть 400-500 тысяч рублей в месяц. Речь идет о таких профессиях, как слесарь, токарь, сантехник, сварщики. Аргонная сварка очень востребована — ребята уходят из офиса и идут в сварщики, а работодатели оплачивают такое образование, потому что им не хватает специалистов. За последний год рост у зарплат у “синих воротничков”, квалифицированных рабочих составил практически в 100 раз. Ни в одном сегменте такого роста нет. А вход в эту сферу очень быстрый», — подчеркнула она.
Ранее Лоикова раскрыла НСН, сколько получают электрики в России.
