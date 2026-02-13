Поменять профессию не поздно даже в 35 лет, наоборот, работодатели хотят видеть сотрудников с определенными навыками и готовы платить им огромные зарплаты, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.



Россияне в возрасте 35-45 лет массово начали получать среднее специальное образование. Такую информацию сообщило издание «Деловой Петербург. Новости». Лоикова объяснила суть этого тренда.