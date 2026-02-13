Силы ПВО за шесть часов сбили 47 беспилотников над тремя регионами
Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 до 20:00 уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
41 дрон был сбит над Брянской областью, 5 — над Курской областью и 1 — над Белгородской областью. В министерстве уточнили, что все аппараты были перехвачены дежурными средствами ПВО.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru