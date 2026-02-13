Премьер Швеции заявил, что военных в стране обучают русскому языку

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведские военные проходят обучение русскому языку. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы правительства, Швеция исторически настороженно относится к России. Он отметил, что в стране проживает небольшое русскоязычное меньшинство, и добавил, что многие из тех, кто говорит по-русски, — это военнослужащие, прошедшие обучение.