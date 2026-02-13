Премьер Швеции заявил, что военных в стране обучают русскому языку
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведские военные проходят обучение русскому языку. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам главы правительства, Швеция исторически настороженно относится к России. Он отметил, что в стране проживает небольшое русскоязычное меньшинство, и добавил, что многие из тех, кто говорит по-русски, — это военнослужащие, прошедшие обучение.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что западные политики регулярно используют тему «российской угрозы», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
При этом, как отмечал российский лидер, «умные люди прекрасно понимают», что это не соответствует действительности, передает «Радиоточка НСН».
