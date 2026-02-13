Мерц заявил, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна извлекла уроки из своей истории и больше никогда не будет стремиться к гегемонии в Европе. Об этом он сказал, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Handelsblatt.

По словам Мерца, мир вступил в эпоху, которую вновь определяет политика великих держав. Однако для Германии такой подход неприемлем. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает идею партнерского лидерства, но отвергает любые «гегемонические фантазии» и не намерен действовать в одиночку. Канцлер назвал политику великих держав «опасной игрой», которая сначала несет риски для малых стран, а затем и для крупных.