Мерц заявил, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна извлекла уроки из своей истории и больше никогда не будет стремиться к гегемонии в Европе. Об этом он сказал, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Handelsblatt.
По словам Мерца, мир вступил в эпоху, которую вновь определяет политика великих держав. Однако для Германии такой подход неприемлем. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает идею партнерского лидерства, но отвергает любые «гегемонические фантазии» и не намерен действовать в одиночку. Канцлер назвал политику великих держав «опасной игрой», которая сначала несет риски для малых стран, а затем и для крупных.
Глава правительства также отметил, что между Европой и США образовался глубокий разрыв, а тенденция к соперничеству великих держав усиливается. При этом, по его мнению, даже Соединенные Штаты в таких условиях не смогут действовать в одиночку, а конкурентным преимуществом для обеих сторон может оставаться НАТО.
Кроме того, Мерц признал, что Европа не реализовала свой экономический потенциал в сравнении с Россией. Он указал, что ВВП России сейчас составляет около €2 триллионов, тогда как в Евросоюзе — в 10 раз больше, однако это не означает, что Европа в 10 раз сильнее, передает «Радиоточка НСН».
