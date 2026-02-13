Объявлен состав украинской делегации на переговорах в Женеве

По его словам, также в Швейцарию отправятся глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), первый замглавы офиса Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Умеров также добавил, что делегация Украины уже начала подготовку к грядущей встрече.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

