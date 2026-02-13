ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два человека
В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, еще три получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряды попали по одному из инфраструктурных объектов. Двое мужчин погибли на месте. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — его доставляют в областную клиническую больницу. Еще двоих с осколочными ранениями везут в городскую больницу № 2.
Гладков также сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры. В ряде районов произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и автомобили. Сигнал ракетной опасности был объявлен в 20:02 мск и действовал 12 минут.
Всего за 13 февраля в регионе пострадали не менее девять человек. По словам губернатора, пять мирных жителей получили ранения при атаках дронов в Волоконовском и Грайворонском округах. В селе Грушевка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, водитель получил рваные и осколочные ранения и баротравму. Еще три человека пострадали после удара по «ГАЗели». В селе Гора-Подол мужчина получил баротравму и ушиб. В селе Графовка при детонации дрона пострадала женщина, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru