ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два человека

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, еще три получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряды попали по одному из инфраструктурных объектов. Двое мужчин погибли на месте. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — его доставляют в областную клиническую больницу. Еще двоих с осколочными ранениями везут в городскую больницу № 2.