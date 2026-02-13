Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России в случае систематического нарушения национального законодательства. Об этом он заявил в эфире Радио Sputnik.

По словам сенатора, все цифровые платформы обязаны соблюдать российские законы, и Telegram не является исключением. При этом Клишас подчеркнул, что считает мессенджер «очень качественной площадкой» и сам активно им пользуется. Он добавил, что окончательное решение будет принимать Роскомнадзор.