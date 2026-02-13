Клишас допустил полную блокировку Telegram в России

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России в случае систематического нарушения национального законодательства. Об этом он заявил в эфире Радио Sputnik.

По словам сенатора, все цифровые платформы обязаны соблюдать российские законы, и Telegram не является исключением. При этом Клишас подчеркнул, что считает мессенджер «очень качественной площадкой» и сам активно им пользуется. Он добавил, что окончательное решение будет принимать Роскомнадзор.

С 10 февраля Роскомнадзор усилил ограничения в работе Telegram и предупредил, что меры могут быть расширены, если компания не разместит серверы в России и не приведет свою деятельность в соответствие с законодательством.

Основатель мессенджера Павел Дуров, в свою очередь, назвал действия властей ограничением свободы граждан и попыткой перевести пользователей на контролируемую государством платформу, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
