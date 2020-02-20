На Украине начались массовые столкновения из-за эвакуированных из Китая
Жители города Новые Санжары Полтавской области протестуют против возможной эвакуации их сограждан в этот населенный пункт из охваченного эпидемией коронавируса Китая. Люди из-за этого устроили драку с сотрудниками Национальной полиции, сообщает «Страна.ua».
Массовые столкновения местных жителей с полицейскими произошли при въезде в Новые Санжары.
Ранее сообщалось, что украинские власти засекретили места для размещения своих людей, эвакуированных из КНР. Госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц призвал украинцев не паниковать в связи с этим. А в среду жители Львовской и Тернопольской областей начали возводить баррикады, чтобы не пустить в свои населенные пункты эвакуированных из Китая соотечественников.
Ранее жители одного из многоэтажных домов в Нефтеюганске добились выселения 14 граждан Китая. Они написали заявление в Роспотребнадзор и центральную городскую больницу, требуя переселить иностранцев, так как они якобы могут быть носителями коронавируса COVID-2019. После этого китайцы были доставлены на обследование в инфекционное отделение местной больницы, однако проведенные исследования не выявили ни у одного из них коронавируса.
Между тем, ещё двое россиян из числа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заразились новым типом коронавируса COVID-2019. С судна никого не выпускали в течение двух недель.
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