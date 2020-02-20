На Украине начались массовые столкновения из-за эвакуированных из Китая

Жители города Новые Санжары Полтавской области протестуют против возможной эвакуации их сограждан в этот населенный пункт из охваченного эпидемией коронавируса Китая. Люди из-за этого устроили драку с сотрудниками Национальной полиции, сообщает «Страна.ua».

Массовые столкновения местных жителей с полицейскими произошли при въезде в Новые Санжары.

Ранее сообщалось, что украинские власти засекретили места для размещения своих людей, эвакуированных из КНР. Госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц призвал украинцев не паниковать в связи с этим. А в среду жители Львовской и Тернопольской областей начали возводить баррикады, чтобы не пустить в свои населенные пункты эвакуированных из Китая соотечественников.