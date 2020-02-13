Напуганные коронавирусом жители Нефтеюганска выгнали китайских специалистов
Жители одного из многоэтажных домов в Нефтеюганске добились выселения 14 граждан Китая. Они написали заявление в Роспотребнадзор и центральную городскую больницу, требуя переселить иностранцев, так как они якобы могут быть носителями коронавируса COVID-2019.
В результате китайцы были доставлены на обследование в инфекционное отделение местной больницы, однако проведенные исследования не выявили ни у одного из них китайского коронавируса.
Отмечается, что граждане КНР являются высококвалифицированными сотрудниками компании, которая занимается производством оборудования для нефтегазовых месторождений. При этом они и ранее приезжали работать в Югру, сообщает «ФедералПресс».
По состоянию на 13 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 1367, число заболевших достигло 59 804. 5911 человек выздоровели, сообщает RT.
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