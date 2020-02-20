Не в России, так в Японии. Коронавирус поразил очередных россиян на судне Diamond Princess

«Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни - без ярко выраженных симптомов», - говорится в сообщении диппредставительства.

Всего на борту судна Diamond Princess, ходившего в круиз с 20 января по 3 февраля, находились более 3 тысяч человек, 24 из них – граждане РФ. До 19 февраля лайнер находился на карантине в порту Иокогамы, в среду первым 500 пассажирам разрешили покинуть судно. По данным российского посольства, на берег сошли уже четыре россиянина, «которые в ближайшее время вернутся на родину в соответствии со своими планами».

Таким образом, коронавирусом нового типа заразились уже по меньшей мере трое россиян. Ранее сообщалось о госпитализации супружеской пары из Иркутска, путешествовавших на борту Diamond Princess. У мужчины наличие инфекции уже подтвердилось.

В России между тем были зафиксированы только два случая заболевания коронавирусом COVID-2019. Болели студентка из Китая в Тюмени и китаец в Чите. Обоих уже выписали из больниц.

В России между тем уже временно запретили въезд граждан КНР с рабочими, частными, учебными и туристическими целями (с 20 февраля). Последняя мера – введение Россельхознадзором запрета на ввоз из Китая посылок с животноводческой продукцией.

Даже при сохранении небольшого числа авиарейсов из Китая принимаемых мер достаточно, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в России, говорил ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе выступления на пресс-конференции НСН.

«Тот опыт, который мы на сегодня имеем, и данные от наших китайских коллег свидетельствуют, что всё-таки для передачи инфекции необходим очень тесный контакт с больным коронавирусной инфекцией именно в клинической форме. Как известно, сейчас все, кто заболевает, стараются всё-таки изолироваться. Основной способ борьбы – это изоляция. Поэтому я не думаю, что это опасно для Российской Федерации», - отмечал врач-инфекционист.

Получается, что больше всех рискуют заразиться именно российские туристы за границей.

Между тем, в связи с запретом на въезд в Россию туристов из Китая растут потери въездного туризма. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН оценил их в 1,4 млрд рублей только за февраль.

