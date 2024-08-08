«Машина в хлам, огонь стеной!»: Военкор Поддубный выжил после «смерти»
Депутат Делягин принес «глубочайшие извинения» за фейк о смерти военкора и заявил, что стыдится и раскаивается, Коц и Прилепин рассказали о подробностях чудесного спасения, а сам Поддубный пообещал, что все будет хорошо.
Всю ночь со вчерашнего вечера до раннего утра многие россияне следили за судьбой военкора Евгения Поддубного. Сообщения о смерти журналиста ВГТРК успели подтвердить его коллеги, а одним из главных ньюсмейкеров внезапно стал экономист и депутат Михаил Делягин.
Однако «заживо похороненный» журналист выжил после уничтожения его машины дроном ВСУ. Несмотря на тяжелую травму и ожоги, Поддубный уже успел дать первые комментарии.
ВЕЧЕР ПРОЩАНИЯ: «НАШ БРАТ ПОГИБ В СТРОЮ»
Седьмое августа стало черным днем календаря для Курской области. Вся страна следила за событиями в атакованном ВСУ регионе, а военкоры пулеметными очередями публиковали в Telegram-каналах информацию о боях, остающуюся единственной альтернативой сухим сводкам Минобороны. На этом фоне громом среди ясного неба стала новость о гибели военкора Поддубного, о которой около девяти вечера сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. Новость пошла по СМИ, после чего Делягин отредактировал свой пост и призвал дождаться официальной информации.
«О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. И я написал - "сообщают". Но. Пусть сообщат официально. Это НЕ информация», – пояснил Михаил Геннадьевич в 21:09.
Через три минуты гибель Поддубного подтвердил экс-депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
«На ВГТРК смерть подтвердили», - указал Царев.
Гибель военкора через 20 минут подтвердил и его коллега из ВГТРК Александр Сладков.
«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», - констатировал Сладков.
В эти же минуты писатель Захар Прилепин успел подвести итоги «гусарской» жизни Поддубного.
«Женя. С самого начала, с весны 2014 года - в центре всех этих событий. Бесстрашный. По-гусарски эдак. Тысячу раз ходил под смертью. Такая же легенда, как Мотор, Воха, Гиви, Батя. Все они его любили и ценили. Все как брата обнимали. Он был до такой степени смелый, что всерьез думалось: смерть не про него», - констатировал Прилепин.
И только военкор Александр Коц не спешил хоронить коллегу. Он написал гневный пост о «хайпожорах», однако вскоре его удалил.
ЧУДО ВМЕСТО УЖАСА: «МАШИНА В ХЛАМ, ОГОНЬ СТЕНОЙ!»
На этом фоне в гибель Поддубного поверили почти все, не хватало лишь официального подтверждения. Однако после часа ожидания произошло чудо.
«Пишут что Поддубный жив. Ура!», - написал все тот же Михаил Делягин в 22:25, после чего разразился целой серией постоD о том, что он молится за то, чтобы военкор выжил.
Через 10 минут эти новости подтвердил Олег Царев.
«Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области. Будет теперь долго жить», - написал он в Telegram.
В районе 23:00 уже «Вести» подтвердили, что Поддубный ранен и сейчас находится в областной больнице, а в полночь стало известно, что он пришел в сознание, но остается в реанимации.
«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!», - написал в 23:45 молчавший все это время Александр Коц.
Ну а в девять утра он рассказал подробности удивительного спасения Поддубного, призвав «завалить хайло» тех, кто обвиняет в сливе неверной информации членов съемочной группы военкора. Захар Прилепин привел импульсивное повествование Коца в «читабельный вид».
«С Поддубным, конечно, невероятная история. Оказывается, к машине Поддубного, - над которой взорвался дрон, после чего она укатилась в кювет и взорвалась! - сразу же подлетела его съёмочная группа. Они ехали следом на другой машине. А там уже огонь стеной, машина в хлам, и понятно, что никто внутри машины выжить не может. Началась стрельба, и они ушли с места поражения. Отсюда и полетели в мир все новости. С подачи товарищей Жени, которого подорвали у них на глазах. А Поддубный, оказывается, выпал из машины, пока она кувыркалась. И его по сути случайно нашла подъехавшая позже эвакуационная группа, которая там никого живого не надеялась найти», - написал Прилепин, поблагодарив за это чудо Господа.
Около 10 утра трагическое видеообращение с извинениями опубликовал Делягин, на котором не было лица.
«Я совершил непростительную вещь, приношу глубочайшие извинения всем и глубоко раскаиваюсь. Прошу прощения у всех, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, военкора Евгения Поддубного и его родственников. Вчера вечером мне позвонил человек, которому я доверял до этого абсолютно, который воюет, и сказал, что это случилось. Я испугался (…) Я принес горе большому количеству людей, мне ужасно стыдно. Но сейчас я испытываю большое облегчение, потому что Поддубный жив. Я действительно провел пол этой ночи в молитвах. Я виноват и постараюсь своей жизнью эту вину загладить», - сказал депутат.
Еще примерно через час итоги этой драматичной истории со счастливым концом подвел военкор Сладков.
«По Жене Поддубному: не всякому человеку выдается побывать на собственных поминках. И не всякий это выдержит. Женя выдержит. Почитает, сколько знакомых и незнакомых людей восприняли трагичную информацию близко к сердцу. Даже представить себе не могу, как тяжело было супруге и маме. Но, теперь, Спасибо Тебе Господи, впереди не мрак прощания, а постепенное выздоровление», - написал военкор.
По последним данным, врачи оценивают состояние Поддубного, как тяжелое. У него диагностированы тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Военкора уже доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уже передал первые слова Поддубного из больницы: «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. (…) Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим».
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