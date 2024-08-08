«Машина в хлам, огонь стеной!»: Военкор Поддубный выжил после «смерти»

ВЕЧЕР ПРОЩАНИЯ: «НАШ БРАТ ПОГИБ В СТРОЮ»

Седьмое августа стало черным днем календаря для Курской области. Вся страна следила за событиями в атакованном ВСУ регионе, а военкоры пулеметными очередями публиковали в Telegram-каналах информацию о боях, остающуюся единственной альтернативой сухим сводкам Минобороны. На этом фоне громом среди ясного неба стала новость о гибели военкора Поддубного, о которой около девяти вечера сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. Новость пошла по СМИ, после чего Делягин отредактировал свой пост и призвал дождаться официальной информации.

«О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. И я написал - "сообщают". Но. Пусть сообщат официально. Это НЕ информация», – пояснил Михаил Геннадьевич в 21:09.

Через три минуты гибель Поддубного подтвердил экс-депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«На ВГТРК смерть подтвердили», - указал Царев.

Гибель военкора через 20 минут подтвердил и его коллега из ВГТРК Александр Сладков.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», - констатировал Сладков.

В эти же минуты писатель Захар Прилепин успел подвести итоги «гусарской» жизни Поддубного.

«Женя. С самого начала, с весны 2014 года - в центре всех этих событий. Бесстрашный. По-гусарски эдак. Тысячу раз ходил под смертью. Такая же легенда, как Мотор, Воха, Гиви, Батя. Все они его любили и ценили. Все как брата обнимали. Он был до такой степени смелый, что всерьез думалось: смерть не про него», - констатировал Прилепин.

И только военкор Александр Коц не спешил хоронить коллегу. Он написал гневный пост о «хайпожорах», однако вскоре его удалил.