Депутат Делягин сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Информацию об этом также подтверждают провоенные Telegram-каналы.

Позже Делягин удалил свою публикацию и уточнил, что информацию о гибели Поддубного ему сообщили люди с мест, которым он полностью доверяет.

При обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, включая шестерых детей

Он подчеркнул, что официального подтверждения пока нет и заявил, что это не является окончательной информацией.

При этом по данным бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, военкор Поддубный стал жертвой взрыва FVP-дрона, который попал в автомобиль, в котором он находился, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ОбстрелАтакаУкраинаКурская ОбластьВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры