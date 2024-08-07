Депутат Делягин сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного
Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Информацию об этом также подтверждают провоенные Telegram-каналы.
Позже Делягин удалил свою публикацию и уточнил, что информацию о гибели Поддубного ему сообщили люди с мест, которым он полностью доверяет.
Он подчеркнул, что официального подтверждения пока нет и заявил, что это не является окончательной информацией.
При этом по данным бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, военкор Поддубный стал жертвой взрыва FVP-дрона, который попал в автомобиль, в котором он находился, передает «Радиоточка НСН».
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