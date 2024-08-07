Депутат Делягин сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного

Он подчеркнул, что официального подтверждения пока нет и заявил, что это не является окончательной информацией.

При этом по данным бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, военкор Поддубный стал жертвой взрыва FVP-дрона, который попал в автомобиль, в котором он находился, передает «Радиоточка НСН».

