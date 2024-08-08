Военкор Коц посетил Поддубного: Живой, шутит
8 августа 202403:01
Российский военный корреспондент Александр Коц сообщил в Telegram, что посетил в больнице раненого журналиста Евгения Поддубного,
Он рассказал о его состоянии. «Живой, шутит и беспокоится о своей группе» — написал Коц. Он поздравив коллегу со вторым рождением.
Корреспондент получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. В настоящее время он пришел в сознание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru