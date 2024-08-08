Военкор Коц посетил Поддубного: Живой, шутит

Он рассказал о его состоянии. «Живой, шутит и беспокоится о своей группе» — написал Коц. Он поздравив коллегу со вторым рождением.

Корреспондент получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. В настоящее время он пришел в сознание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

