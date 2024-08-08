Власти Курской области опубликовали первый комментарий Поддубного после ранения

Накануне Поддубный получил ранения после атаки дрона ВСУ под Курском и был госпитализирован, напоминает Ura.ru. Медики сообщали, что у журналиста ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю», — приводит Смирнов слова Поддубного.

Военкор также подчеркнул, что «победа будет за нами».

Как отметил Смирнов, курские врачи стабилизировали состояние Поддубного, и журналиста отправили для дальнейшего лечения в Москву.

