Власти Курской области опубликовали первый комментарий Поддубного после ранения
Врио главы Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий военного корреспондента Евгения Поддубного из больницы. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
Накануне Поддубный получил ранения после атаки дрона ВСУ под Курском и был госпитализирован, напоминает Ura.ru. Медики сообщали, что у журналиста ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.
«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю», — приводит Смирнов слова Поддубного.
Военкор также подчеркнул, что «победа будет за нами».
Как отметил Смирнов, курские врачи стабилизировали состояние Поддубного, и журналиста отправили для дальнейшего лечения в Москву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru