«Лишних денег нет!»: Крупные вложения в восстановление Донбасса назвали «большим риском»

Россия не будет вкладывать больше деньги в восстановление предприятий на отвоеванных в ходе спецоперации на Украине территориях, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс», отметив при этом, что «ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».