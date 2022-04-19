«Лишних денег нет!»: Крупные вложения в восстановление Донбасса назвали «большим риском»
Главная задача для Донбасса – успеть отсеяться, иначе не будет продуктов, сказал в эфире НСН Леонид Вардомский.
Россия не будет вкладывать больше деньги в восстановление предприятий на отвоеванных в ходе спецоперации на Украине территориях, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс», отметив при этом, что «ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».
«Конечно, сейчас лишних денег ни у кого нет, никаких капитальных вложений не будет, потому что это территория с большими рисками. Не факт, что военные действия не вернутся, вкладывать большие деньги слишком рискованно. Возможностей заново строить заводы у России нет, а запустить какие-то старые после ремонта можно без больших инвестиций. Многие предприятия на территории ДНР и ЛНР работают – шахты, электростанции, Донецкий металлургический завод. На отвоеванных территориях то, что можно запустить, запустят постепенно, но не сразу и не быстро. Это непростой вопрос, там есть собственники, нужно сырье, понимание, кто будет покупать эту продукцию. Так что запустить – это полдела», - сказал Вардомский.
При этом он назвал первоочередные вопросы, которые надо будет решить в Донбассе.
«Сейчас главное – это сельское хозяйство, надо отсеяться, чтобы были продукты. И промышленность, которая обслуживает население – пищевая, производство питьевой воды, электроэнергетика, газ пустить. Это главные задачи, а там жизнь подскажет, что надо восстанавливать, а что нет. Жилой фонд надо восстанавливать. Часть людей, наверное, в России останется работать, часть будет восстанавливать разруху. Еще вопрос, остались ли там рабочие, можно ли собрать трудовые коллективы. Если есть, думаю, с запуском не будет больших проблем», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце марта первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак говорил, что восстановлением Мариуполя, находящегося на юге Донецкой области, после завершения спецоперации будет Россия. По его словам, в город прибудут строители и все восстановят.
Со своей стороны, один из богатейших бизнесменов Украины Ринат Ахметов сказал в середине апреля в интервью Reuters, что поможет отстроить Мариуполь заново. Он также пообещал «восстановить всю Украину».
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