Турчак: Восстанавливать Мариуполь будет Россия

Такое заявление политик сделал в ходе визита пункта временного размещения в поселке Володарское. Турчак отметил, что сейчас целью является завершение операции, после чего строители прибудут и все восстановят.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

