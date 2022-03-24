Турчак: Восстанавливать Мариуполь будет Россия

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что восстановлением Мариуполя после завершения военной спецоперации будет Россия. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление политик сделал в ходе визита пункта временного размещения в поселке Володарское. Турчак отметил, что сейчас целью является завершение операции, после чего строители прибудут и все восстановят.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:УкраинаАндрей Турчак
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