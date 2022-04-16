Богатейший бизнесмен Украины пообещал помощь в восстановлении Мариуполя

«Мариуполь — это мировая трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом», — сказал Ахметов.

Группе «Метинвест», которой владеет Ахметов, принадлежат завод «Азовсталь» и Металлокомбинат имени Ильича в Мариуполе.

«Мы всю Украину восстановим», — заявил бизнесмен.

Он также рассказал, что вернулся в страну 23 февраля и с тех пор не выезжал за границу.

Ранее в субботу советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости сообщил, что штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе затрудняют подземные коммуникации и укрепленность объекта, здания которого рассчитаны на ядерный удар.



