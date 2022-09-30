«Лиманский котел»: Украина жаждет отбить город в Донбассе день присоединения к России
Пушилин говорит, что Лиман в полукольце, Минобороны молчит, а военкоры называют ситуацию критической, отмечая, что «котел замкнулся» и город может пасть.
В Кремле начинается церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, однако украинские военные пытаются омрачить это историческое событие.
В эти минуты идут ожесточенные бои за Красный Лиман. По данным российских военных корреспондентов, этот крупный железнодорожный узел на севере ДНР находится в «котле», который почти замкнулся.
Тревожную информацию подтверждает и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
ПОЛУКОЛЬЦО И ТРУПЫ НАЕМНИКОВ
Около полудня Денис Пушилин сообщил, что Красный Лиман «в полукольце»
«Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» - написал Пушилин в Telegram.
Ранее сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил. В Минобороны РФ говорили о неудачной попытке украинских военных перейти в наступление на этом направлении, однако ситуация с тех пор изменилась.
«Генштаб ВСУ получил задачу любой ценой взять в окружение наши силы в Красном Лимане именно сегодня, когда в Москве будет принято историческое решение и Донбасс и часть Новороссии вернутся домой. С этой целью, по моим данным, противник даже снял крупные силы с линии обороны у Северска, для того чтобы задействовать их в качестве резервов в лиманской операции», - пишет военкор Евгений Поддубный.
По данным РИА Новости, в «лиманской операции» участвует немало наемников: «специалисты радиоэлектронной разведки перехватывают переговоры на польском и английском языках, солдаты находят трупы чернокожих».
«На Красный Лиман лезут почти без артподдержки. Прет пехота, работают минометы и снайперы. В последний день референдума кидались на нас особенно рьяно. Мы отбились благодаря артиллеристам. ВСУ несут потери, но каждый раз подтягивают свежие силы», - рассказал РИА Новости боец с позывным Кузя.
Военкор Семен Пегов сообщил, что российские силы вынуждены отойти из Ямполя и Дробышево, однако в Минобороны пока не подтверждали эту информацию.
«Ждали утром хороших новостей из Красного Лимана, но пока их нет. (…) Город по-прежнему под контролем Русской Армии, но пути снабжения находятся под огневым воздействием неонацистов. Ситуация тяжелая. (…) Наши подразделения вынуждены отойти из Ямполя и Дробышево. Противник наращивает огневую воздействие и штурмовое давление. Красный Лиман занимает круговую оборону», - написал Пегов в Telegram около 9:30 утра.
ЛИМАН МОЖЕТ ПАСТЬ?
Военкор Александр Коц подтвердил, что ситуация у Красного Лимана критическая.
«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру, по факту, находится в "серой зоне", нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана. Ситуация в районе Красного Лимана критическая», - написал Коц.
При этом он задался вопросом, «почему сюда не подтягивают резервы, почему бьют ракетами и Геранью по Днепру и Николаеву, а не по наступающим на Лиман?»
Между тем, по данным Telegram-канала «Рыбарь», опубликовавшего сегодня свежую карту сражений, по состоянию на 10 утра пятницы «котел» вокруг Красного Лимана почти замкнулся.
«"Котёл" вокруг Лимана почти полностью замкнулся. Сообщение через дорогу на Торское находится под огневым контролем противника. Кадровые военнослужащие бок о бок с мобилизованными вступили с марша в бой, пытаясь расширить стянувшуюся вокруг Лимана "удавку"», - утверждают журналисты.
По их данным, если не будет принято каких-то экстренных мер, Лиман в пятницу «может пасть».
«Если в ближайшее время не будут предприняты экстренные меры по деблокированию Лимана и переброски существенной части резервов, то город вместе с его защитниками падёт, а украинские формирования ничего не будет останавливать от развития наступления вглубь российских территорий», - предупреждает «Рыбарь».
Со своей стороны, источники Telegram-канала «WarGonzo» сообщили около 14:00, что из Северска «для замыкания в кольцо Краснолиманской группировки» в сторону Лимана выдвинулась большая колонна украинских военных, включающая танки, БМП и БТРы.
Между тем, в Минобороны РФ в пятницу отчитались об уничтожении украинского взвода с РСЗО HIMARS в Николаеве, а также цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске, на котором собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У».
Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении 200 украинских военных в районе Краматорска в ДНР. Про Красный Лиман официальной информации пока нет.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнется в 15:00 пятницы.
Она пройдет в Георгиевском зале Кремля. Помимо подписания документов запланировано выступление Владимира Путина.
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