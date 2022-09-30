«Лиманский котел»: Украина жаждет отбить город в Донбассе день присоединения к России

ЛИМАН МОЖЕТ ПАСТЬ?

Военкор Александр Коц подтвердил, что ситуация у Красного Лимана критическая.

«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру, по факту, находится в "серой зоне", нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана. Ситуация в районе Красного Лимана критическая», - написал Коц.

При этом он задался вопросом, «почему сюда не подтягивают резервы, почему бьют ракетами и Геранью по Днепру и Николаеву, а не по наступающим на Лиман?»

Между тем, по данным Telegram-канала «Рыбарь», опубликовавшего сегодня свежую карту сражений, по состоянию на 10 утра пятницы «котел» вокруг Красного Лимана почти замкнулся.

«"Котёл" вокруг Лимана почти полностью замкнулся. Сообщение через дорогу на Торское находится под огневым контролем противника. Кадровые военнослужащие бок о бок с мобилизованными вступили с марша в бой, пытаясь расширить стянувшуюся вокруг Лимана "удавку"», - утверждают журналисты.

По их данным, если не будет принято каких-то экстренных мер, Лиман в пятницу «может пасть».

«Если в ближайшее время не будут предприняты экстренные меры по деблокированию Лимана и переброски существенной части резервов, то город вместе с его защитниками падёт, а украинские формирования ничего не будет останавливать от развития наступления вглубь российских территорий», - предупреждает «Рыбарь».

Со своей стороны, источники Telegram-канала «WarGonzo» сообщили около 14:00, что из Северска «для замыкания в кольцо Краснолиманской группировки» в сторону Лимана выдвинулась большая колонна украинских военных, включающая танки, БМП и БТРы.

Между тем, в Минобороны РФ в пятницу отчитались об уничтожении украинского взвода с РСЗО HIMARS в Николаеве, а также цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске, на котором собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У».