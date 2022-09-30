Минобороны РФ заявило об уничтожении до 200 националистов в районе Краматорска
Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ районе города Краматорск Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также огонь вёлся по складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
«Уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", - уточнили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что наступление украинских войск на Красный Лиман в ДНР провалилось, потери ВСУ составили более 70 человек, сообщает RT.
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