Минобороны РФ заявило об уничтожении до 200 националистов в районе Краматорска

В сообщении говорится, что также огонь вёлся по складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что наступление украинских войск на Красный Лиман в ДНР провалилось, потери ВСУ составили более 70 человек, сообщает RT.

