Минобороны РФ заявило об уничтожении до 200 националистов в районе Краматорска

Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ районе города Краматорск Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Херсонские власти заявили о большом количестве наемников у границ региона

В сообщении говорится, что также огонь вёлся по складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что наступление украинских войск на Красный Лиман в ДНР провалилось, потери ВСУ составили более 70 человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДНРСпецоперацияМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры