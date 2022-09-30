Пушилин сообщил о взятии Красного Лимана в полукольцо противником
Украинские войска взяли в полукольцо город Красный Лиман в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом», — написал политик в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что на территориях действуют диверсионно-разведывательные группы; кроме того, союзные силы не контролируют в полной мере населенные пункты Ямполь и Дробышево.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы», — указал глава ДНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru