Летчик Попов уличил Киев в подготовке экологической катастрофы с упавшим под Тулой дроном
Украина хотела направить упавший в Тульской области беспилотник на крупные химические предприятия. Такое мнение в беседе с газетой «Московский комсомолец» высказал заслуженный летчик РФ Владимир Попов.
Взрыв на одном из химических заводов мог привести к крупной экологической катастрофе, заявил летчик. По его мнению, ВСУ рассчитывают на психологический эффект подобного теракта.
В городе Киреевске Тульской области 26 марта произошел взрыв. Три человека получили ранения. В Минобороны РФ заявили, что Киев предпринял атаку беспилотником «Стриж».
Российские ПВО за последние сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны. Также ведомство отчиталось об уничтожении склада боеприпасов в Харьковской области, передает НСН.
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