Летчик Попов уличил Киев в подготовке экологической катастрофы с упавшим под Тулой дроном

Взрыв на одном из химических заводов мог привести к крупной экологической катастрофе, заявил летчик. По его мнению, ВСУ рассчитывают на психологический эффект подобного теракта.

В городе Киреевске Тульской области 26 марта произошел взрыв. Три человека получили ранения. В Минобороны РФ заявили, что Киев предпринял атаку беспилотником «Стриж».

Российские ПВО за последние сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны. Также ведомство отчиталось об уничтожении склада боеприпасов в Харьковской области, передает НСН.

