Жители Новосибирска остались без электричества

В ночь на 13 мая жители Новосибирска остались без электричества из-за повреждения кабельной линии электропередачи, сообщает пресс-служба «Россети Новосибирск».

Авария произошла на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской. Электричества лишились жилые дома и несколько социально значимых объектов в этом районе. При этом специалистам удалось вернуть свет 60% потребителей уже к раннему утру вторника.

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Сейчас продолжается ремонт кабеля, работы планируют завершить к 12 часам по местному времени.

В ночь с 4 на 5 мая энергетики «Россетей» завершили основные восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившемся на Московскую область в ночь с 1 на 2 мая. В общей сложности было восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Московской области.

Учитывая масштабы чрезвычайной ситуации с электроснабжением в Московской области, все восстанавливается довольно быстро, однако нельзя исключать повторения ситуации, заявил НСН заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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