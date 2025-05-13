Жители Новосибирска остались без электричества

Сейчас продолжается ремонт кабеля, работы планируют завершить к 12 часам по местному времени.

В ночь с 4 на 5 мая энергетики «Россетей» завершили основные восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившемся на Московскую область в ночь с 1 на 2 мая. В общей сложности было восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Московской области.

Учитывая масштабы чрезвычайной ситуации с электроснабжением в Московской области, все восстанавливается довольно быстро, однако нельзя исключать повторения ситуации, заявил НСН заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

