Уиткофф назвал основные темы переговоров по урегулированию на Украине

Отказ Украины от территорий, использование Запорожской атомной электростанции и доступ Киева к Днепру и Черному морю - главные темы на переговорах по украинскому урегулированию. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью порталу Breitbart.

«Я думаю, что основные проблемы здесь связаны с регионами, атомной электростанцией, с тем, как украинцы могут использовать реку Днепр и выходить к океану. Есть вещи, которые, я думаю, будет нетрудно решить, если мы усадим стороны за стол переговоров, они будут разговаривать... мы будем сужать круг вопросов между ними, а затем будем искать компромиссы и креативные решения», - подчеркнул политик.

По словам Уиткоффа, разногласия сторон главным образом касаются территорий. Спецпосланник указал на разницу между «линией фронта, расположением войск и административными границами». С Москвой и Киевом обсуждают этот вопрос и возможность «принять некоторые из областей» или «отступить за определенные границы».

Кроме того, спецпосланник отметил, что мирное соглашение по Украине невозможно без одобрения президента России Владимира Путина.

Ранее Уиткофф заявлял о необходимости прямых переговоров с Россией для урегулирования украинского конфликта, напоминает Ura.ru.

