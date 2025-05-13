Против главы новосибирского Минпромторга возбудили дело о превышении полномочий

Уголовное дело возбудили против министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила прокуратура региона.

Отмечается, что дело возбудил замначальника отдела следственной части ГСУ ГУМВД по Новосибирской области. Также разбирательство ведется в отношении руководства неназванного общества с ограниченной ответственностью по статье о мошенничестве.

«В период с мая 2023 по январь 2024 г. министр... уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 млн рублей», - указали в прокуратуре.

Уголовное дело завели по итогам прокурорской проверки.

Ранее в Бурятии министра транспорта региона Александра Гоге задержали в рамках антикоррупционного расследования, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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