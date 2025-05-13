ПВО уничтожила беспилотник над Брянской областью
13 мая 202508:50
Беспилотник самолетного типа сбили в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружен и уничтожен БпЛА», - отметил губернатор.
Никто не пострадал, также обошлось без разрушений. На месте находятся специалисты оперативных и экстренных служб.
Ранее украинский беспилотник атаковал село Челбурда в Херсонской области, погибли четыре человека, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru