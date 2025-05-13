Огонь природного пожара подобрался к селу в Забайкальском крае
Огонь природного пожара угрожает селу Яблоново в Забайкальском крае, сообщает в своем Тelegram-канале минприроды региона.
Сообщается, что специалисты проводят встречный отжиг, в настоящий момент село от огня защищают 11 человек и две единицы техники, группа усиливается для защиты населенного пункта от огня.
В Забайкальский край дополнительно направят парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиационных отделений для борьбы с пожарами, сообщили в Рослесхозе.
Лесные пожары бушуют в регионе уже несколько недель, федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля. Накануне огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка загорелись дома в дачных кооперативах. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, а аэропорт «Кадала» приостанавливал работу на два часа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru