Огонь природного пожара подобрался к селу в Забайкальском крае

Огонь природного пожара угрожает селу Яблоново в Забайкальском крае, сообщает в своем Тelegram-канале минприроды региона.

Сообщается, что специалисты проводят встречный отжиг, в настоящий момент село от огня защищают 11 человек и две единицы техники, группа усиливается для защиты населенного пункта от огня.

Аэропорт Читы возобновил работу после ограничений из-за природного пожара

В Забайкальский край дополнительно направят парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиационных отделений для борьбы с пожарами, сообщили в Рослесхозе.

Лесные пожары бушуют в регионе уже несколько недель, федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля. Накануне огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка загорелись дома в дачных кооперативах. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, а аэропорт «Кадала» приостанавливал работу на два часа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЗабайкальеМЧС РФЛесные Пожары

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