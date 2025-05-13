РСТ: Бронирования летнего отдыха в Крыму выросли на 44%

За последние две недели бронирования летнего отдыха в Крыму выросли на 44%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Среди самых востребованных курортов Коктебель, который показывает почти двойной рост по сравнению с прошлым годом. Далее Евпатория (+76%), Ялта (+58%), Алушта (+45%), Судак (+43%), Феодосия (+36%).

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Отмечается, что основной поток отдыхающих Крыму дают Москва и Московская область, на них приходится примерно 38% броней.

Средняя цена за номер в Крыму эти летом составит 5750 рублей, заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. Со своей стороны, глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что перераспределение туристов из Анапы уже идет полным ходом, Крым примет большую часть туристов на себя.

В отрасли отмечают, что пик бронирований на Крым приходится под конец мая.

О том, что курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, на днях сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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