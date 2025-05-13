Бразилия нарастила закупки удобрений из России до максимума с ноября
Бразилия нарастила закупки удобрений из России в апреле, они достигли $348 млн - максимума с ноября 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.
Отечественные компании поставили на рынок Бразилии на четверть больше удобрений, чем в прошлом году. Поставки в физическом выражении впервые с конца 2024 года превысили 1 млн тонн.
Россия - основной поставщик удобрений в Бразилию, доля страны оценивается в 28%. В топ импортеров также входят Марокко ($219 млн), Китай ($117 млн) и Канада ($105 млн).
Между тем в марте Россия закупила клубнику из Китая на рекордные $3,4 млн, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru