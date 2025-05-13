В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры
В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры с учетом воссоединенных с РФ регионов, с инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, передает РИА Новости.
По его словам, на обратной стороне банкноты изображена карта России без воссоединенных субъектов РФ: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Он направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. При этом депутат предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа.
До этого Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил Банку России вернуть на рублевые купюры флаг РФ как один из главных государственных символов страны.
В письме, подписанном директором института Андреем Шуриковым, отмечается, что деньги «обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны». По мнению авторов инициативы, купюры являются не только средством обращения, фактически это визитная карточка государства, отражающая его культуру, традиции, историю. Содержание нанесенных на денежные знаки изображений имеет большое значение, наличие двух главных государственных символов на «купюрах будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан».
Ранее в Центробанке заявили, что обновленную банкноту номиналом 1000 рублей планируют представить в конце года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru