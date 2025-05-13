В Подмосковье загорелась чайхана
13 мая 202509:23
Чайхана загорелась на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Андреевка городского округа. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
К борьбе с огнем привлекли 25 человек и пять единиц техники. Позже МЧС отчиталось о локализации пожара.
Ранее возгорание произошло на месторождении «Харампурнефтегаз» в 160 километрах от Губкинского, пострадали три человека, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru