В Подмосковье загорелась чайхана

Чайхана загорелась на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Андреевка городского округа. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

К борьбе с огнем привлекли 25 человек и пять единиц техники. Позже МЧС отчиталось о локализации пожара.

Ранее возгорание произошло на месторождении «Харампурнефтегаз» в 160 километрах от Губкинского, пострадали три человека, напоминает Ura.ru.

