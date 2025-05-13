Внешний долг России опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года
Внешний долг России опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года, следует из данных Центробанка. Объем заимствований в 2025 году сократился до 290 миллиардов долларов.
В начале 2025 года размер внешнего долга РФ достиг минимума за последние 18 лет. Пик показателя был достигнут в 2014 году (732 миллиарда долларов), пишут «Известия».
Сегодня большая часть (175,5 миллиарда долларов) приходится на внешнее кредитование отечественных компаний. Еще 19 миллиардов - заимствования органов госуправления, 95,5 миллиарда — на обязательства ЦБ и банков.
Внешний долг России на душу населения по итогам 2024 года опустился ниже $2 тысяч впервые с 2005 года. Для расчетов применялась оценка Росстатом численности населения на 1 января прошлого года. В ней не учитывается статистика по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.
Так, задолженность перед нерезидентами на одного человека в РФ сокращается уже несколько лет. Например, в 2019 году этот показатель составлял $3349, в 2023-м — $2175. По итогам минувшего года внешние обязательства снизились до $1987 на душу населения, передает «Радиоточка НСН».
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