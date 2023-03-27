Российские ПВО сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве также отчитались об уничтожении склада боеприпасов бригады теробороны ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что на Донецком направлении потери украинской стороны за сутки составили более 400 военных и наемников.
Добавляется, что порядка 30 украинских военнослужащих и гаубица «Гвоздика» были уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении. На Красно-лиманском направлении потери ВСУ составили более 85 военных за сутки, а на Купянском направлении российскими силами было уничтожено около 65 украинских военнослужащих.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о поддержке Минобороны РФ на флангах.
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