«Леопарды из Рамштайна»: Германия и США ссорятся из-за танков для Украины
Байден не дал отмашку по поставкам Украине «Абрамсов», без этого Германия придерживает «Леопардов», у Британии своя математика, а в Кремле танков не боятся.
Перспектива поставок западных танков Киеву вызвала раскол между США, Германией, Украиной и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Решение по танкам Leopard и Abrams должно быть принято сегодня на встрече контактной группы по поддержке Украины, которая пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Однако в Кремле считают, что западные танки не смогут повлиять на ход спецоперации и принесут проблемы не Москве, а Киеву.
«НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ»
США накануне обнародовали пакет военной помощи Украине стоимостью $2,5 млрд, в котором не оказалось танков. При этом Германия ранее выставила условие, что готова передать Киеву танки Leopard только после того, как Вашингтон согласится отдать украинцам танки Abrams.
Момент истины должен наступить 20 января в «Рамштайне», однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не предавать «танковому вопросу» большого значения.
«Не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять (…) Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее, и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижение российской стороны в достижении своих целей», - сказал Песков.
По его мнению, поставки танков «не смогут принципиально ничего изменить» и только добавят проблем Украине, последствия для которой будут однозначно со знаком минус.
Со своей стороны, зампред Совбеза Дмитрий Медведев припугнул участников встречи в «Рамштайне» ядерной войной.
«На натовской базе "Рамштайн" великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжёлого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», - указал Дмитрий Анатольевич.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков ускориться.
«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», - сказал он в пятницу.
Зеленский также пообещал, что танки Leopard «не будут ездить по России».
«Если у вас есть танки "Леопард", отдайте их нам. В конце концов, это не значит, что мы нападаем, если кто-то там беспокоится. Эти "Леопарды" не будут ездить по России. Мы защищаемся», - пояснил он в интервью Tagesschau.
«АБРАМСЫ», «ЛЕОПАРДЫ» И НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЯ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил надежду, что на встрече в «Рамштайне» будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Однако, в Германии не спешат делиться танками с украинцами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил президенту США Джо Байдену, что Берлин поставит Украине танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон поставит Abrams, отмечает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Со своей стороны, новый министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность поставок танков Украине, но осадил Польшу, пообещавшую отправить Киеву свои Leopard без согласия Германии.
«Никто не исключает, что танки Leopard могут быть поставлены, или что может быть дано одобрение, согласие на их поставку другими европейскими партнерами», - сказал Писториус, призвав Польшу согласовывать действия с НАТО.
Между тем, немецкий оппозиционный политик Петр Быстрон напомнил в этой связи, что в свое время русские танки дошли до Берлина.
«Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже пытались это сделать тогда с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Русские танки оказались здесь, в Берлине», - сказал депутат от партии «Альтернатива для Германии».
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек также указал, что Берлин не хочет поставлять танки Украине, потому что «вы знаете нашу историю».
США не хотят поставлять Украине танки Abrams из-за больших затрат на их содержание. При этом глава Пентагона Ллойд Остин так и не добился от Бориса Писториуса согласия на передачу украинцам немецких танков, что вызывает раздражение в Вашингтоне, отмечает телеканал CNN.
По данным издания Politico, среди стран ЕС растет разочарование позицией Германии, и Польша пытается создать коалицию, чтобы надавить на Берлин в «Рамштайне».
Пока лишь Великобритания согласилась поставить на Украину танки Challenger, но в мизерном количестве.
Как объяснил британский генерал Ричард Ширрефф, в идеале его страна должна была бы поставить Киеву 200 танков Challenger 2, но таких ресурсов нет, поэтому «14 танков – тоже хорошее число».
По его словам, танки Abrams эффективные, но очень сложные с точки зрения логистики и «едят» огромное количество топлива, а вот Leopard 2 - гораздо больше подходит для нужд Украины.
Со своей стороны, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в интервью НСН, что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.
«Пока Байден не дал отмашки на счет танков Abrams, но, скорее всего, туда пойдут модернизированные танки Т-55, которые есть на вооружении стран Восточной Европы, и небольшое число Challenger и Leopard. Кстати, Challenger - очень опасные танки. Возможно, американцы возьмут у африканских стран какую-то старую советскую технику», - сказал Прохватилов, отметив, что у ВСУ сейчас нехватка танков и артиллерии.
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