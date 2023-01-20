«Леопарды из Рамштайна»: Германия и США ссорятся из-за танков для Украины

«НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ»

США накануне обнародовали пакет военной помощи Украине стоимостью $2,5 млрд, в котором не оказалось танков. При этом Германия ранее выставила условие, что готова передать Киеву танки Leopard только после того, как Вашингтон согласится отдать украинцам танки Abrams.

Момент истины должен наступить 20 января в «Рамштайне», однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не предавать «танковому вопросу» большого значения.

«Не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять (…) Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее, и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижение российской стороны в достижении своих целей», - сказал Песков.

По его мнению, поставки танков «не смогут принципиально ничего изменить» и только добавят проблем Украине, последствия для которой будут однозначно со знаком минус.

Со своей стороны, зампред Совбеза Дмитрий Медведев припугнул участников встречи в «Рамштайне» ядерной войной.

«На натовской базе "Рамштайн" великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжёлого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», - указал Дмитрий Анатольевич.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков ускориться.

«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», - сказал он в пятницу.

Зеленский также пообещал, что танки Leopard «не будут ездить по России».

«Если у вас есть танки "Леопард", отдайте их нам. В конце концов, это не значит, что мы нападаем, если кто-то там беспокоится. Эти "Леопарды" не будут ездить по России. Мы защищаемся», - пояснил он в интервью Tagesschau.