Кулеба выразил уверенность, что Германия поставит Украине танки Leopard 2
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2. Об этом он заявил в интервью Tagesschau.
«Даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого, Германия все равно позднее сделает это», - приводит его слова РИА Новости.
В правительстве ФРГ допустили возможность со временем передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 1 и Leopard 2, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Министр также сказал, что в Германии ведется дискуссия по этому вопросу и правительство ФРГ внимательно за ней следит.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна не станет снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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