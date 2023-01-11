Кулеба выразил уверенность, что Германия поставит Украине танки Leopard 2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2. Об этом он заявил в интервью Tagesschau.

«Даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого, Германия все равно позднее сделает это», - приводит его слова РИА Новости.

В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2

В правительстве ФРГ допустили возможность со временем передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 1 и Leopard 2, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Министр также сказал, что в Германии ведется дискуссия по этому вопросу и правительство ФРГ внимательно за ней следит.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна не станет снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияГерманияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры