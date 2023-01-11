Кулеба выразил уверенность, что Германия поставит Украине танки Leopard 2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия поставит Киеву танки Leopard 2. Об этом он заявил в интервью Tagesschau.

«Даже если у Германии есть определенные рациональные аргументы, чтобы не делать этого, Германия все равно позднее сделает это», - приводит его слова РИА Новости.