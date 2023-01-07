Польша решила отказаться от поставок танков Leopard на Украину

Польша не станет снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция». Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

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«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», — заявил политик.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев начнет терпеть поражение до поставок Украине нового вооружения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеПольшаТанки
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