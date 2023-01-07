Польша решила отказаться от поставок танков Leopard на Украину

«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», — заявил политик.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев начнет терпеть поражение до поставок Украине нового вооружения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

