В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2
Читатели китайского портала «Гуанча» раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить танки Leopard 2.
«Они могут отправить один танк и сказать, что это помощь, а могут десять тысяч — и сказать то же самое», - отметил один из пользователей.
«В ближайшем будущем, возможно, мы увидим заголовки новостей типа "Танк Leopard 2 случайно уничтожен Javelin», — сыронизировал другой читатель портала.
В правительстве ФРГ допустили возможность со временем передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 1 и Leopard 2, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Министр также сказал, что в Германии ведется дискуссия по этому вопросу и правительство ФРГ внимательно за ней следит.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна не станет снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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