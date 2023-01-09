В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2

В Кремле напомнили о том, что любой солдат может принять участие в спецоперации на Украине

Уполномоченному по правам человека в России обращений о помиловании осужденных - участников СВО не поступало

Правительство продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

СМИ: Экс-президент Бразилии госпитализирован в США с болями в брюшной полости

В некоторых районах Оренбургской области во вторник ожидается до минус 44 градусов