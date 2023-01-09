В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2

Читатели китайского портала «Гуанча» раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить танки Leopard 2.

«Они могут отправить один танк и сказать, что это помощь, а могут десять тысяч — и сказать то же самое», - отметил один из пользователей.

«В ближайшем будущем, возможно, мы увидим заголовки новостей типа "Танк Leopard 2 случайно уничтожен Javelin», — сыронизировал другой читатель портала.

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В правительстве ФРГ допустили возможность со временем передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 1 и Leopard 2, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Министр также сказал, что в Германии ведется дискуссия по этому вопросу и правительство ФРГ внимательно за ней следит.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна не станет снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияУкраинаКитай
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