Кулеба: Украина не хочет вмешательства иностранных войск в конфликт

Киев никогда не просил и не хочет вмешательства в конфликт военных других стран, сообщил телеканалу La7 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба пожаловался, что Киев пригласили лишь на встречу на полях саммита НАТО

По его словам, потребности «простые» - дать оружие, «а мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности».

Дипломат отметил, что «не знает, сколько продлится» конфликт.

При этом он заявил о готовности украинцев к многолетнему конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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