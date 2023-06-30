Кулеба: Украина не хочет вмешательства иностранных войск в конфликт
30 июня 202304:42
Киев никогда не просил и не хочет вмешательства в конфликт военных других стран, сообщил телеканалу La7 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, потребности «простые» - дать оружие, «а мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности».
Дипломат отметил, что «не знает, сколько продлится» конфликт.
При этом он заявил о готовности украинцев к многолетнему конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru