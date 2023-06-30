Кулеба: Украина не хочет вмешательства иностранных войск в конфликт

По его словам, потребности «простые» - дать оружие, «а мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности».

Дипломат отметил, что «не знает, сколько продлится» конфликт.

При этом он заявил о готовности украинцев к многолетнему конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

