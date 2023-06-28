Кулеба пожаловался, что Киев пригласили лишь на встречу на полях саммита НАТО

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит», — отметил министр в интервью CNN.

Кулеба подчеркнул, что Киев пригласили принять участие в совете НАТО — Украина на полях встречи, пишет RT.

По словам дипломата, в Североатлантическом альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины в блоке. Как отметил Кулеба, некоторые страны считают, что Киев не стоит приглашать в организацию, поскольку это приведет к эскалации. Однако украинские власти видят все условия для вступления страны в блок.

Кулеба добавил, что если НАТО не примет «сильного решения» о членстве Украины, «возобладает логика страха».

Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Украины будет «свой путь вступления в НАТО», пишет «Свободная пресса». По словам представителя оборонного ведомства, сейчас Вашингтон сконцентрирован на поставках военной помощи Киеву.

