Кулеба пожаловался, что Киев пригласили лишь на встречу на полях саммита НАТО
Украину пригласили стать участником встречи на полях саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы получили приглашение, но не на сам саммит», — отметил министр в интервью CNN.
Кулеба подчеркнул, что Киев пригласили принять участие в совете НАТО — Украина на полях встречи, пишет RT.
По словам дипломата, в Североатлантическом альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины в блоке. Как отметил Кулеба, некоторые страны считают, что Киев не стоит приглашать в организацию, поскольку это приведет к эскалации. Однако украинские власти видят все условия для вступления страны в блок.
Кулеба добавил, что если НАТО не примет «сильного решения» о членстве Украины, «возобладает логика страха».
Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Украины будет «свой путь вступления в НАТО», пишет «Свободная пресса». По словам представителя оборонного ведомства, сейчас Вашингтон сконцентрирован на поставках военной помощи Киеву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru