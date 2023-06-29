Кулеба заявил о готовности украинцев к многолетнему конфликту
Украинцы способны вести вооруженный конфликт с Россией на протяжении многих лет. С таким заявлением в эфире итальянского телеканала La7 выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы», - сказал дипломат.
Кулеба отказался делать прогнозы относительно сроков окончания конфликта. По словам главы МИД, он каждый день работает над приближением мира.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что Украина весной 2022 года упустила шанс заключить мирное соглашение с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru