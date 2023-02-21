«Кто в доме хозяин»: К чему приведет «демонстративный» визит Байдена в Киев
Американский лидер 20 февраля посетил Киев впервые в качестве главы государства. Политологи рассуждают о целях его поездки, в России решают, как к этому относиться.
Президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев впервые в качестве главы государства. Он встретился с украинским коллегой и сообщил о выделении Украине помощи на 500 миллионов долларов. О поездке Байдена не объявлялось заранее, при этом стало известно, что визит американского президента был согласован с Москвой.
США сообщили России по линии Госдепа и МИД о визите Байдена, чтобы избежать непредвиденных эксцессов. Об этом НСН заявил политолог, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.
Так, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления во избежание конфликтных ситуаций».
Одни политологи называют неожиданный приезд Байдена символическим на фоне ряда событий – годовщины переворота в Киеве 2014 года, предстоящей годовщины спецоперации на Украине, а также ожидаемое выступление Владимира Путина. Другие же отмечают, что Байден приехал с целью поднять свой рейтинг. В России поездку Байдена сочли демонстративной, а кто-то призывал не допускать больше таких визитов в Киеве.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что целью визита Байдена было показать, «кто в доме хозяин». По его словам, это еще раз подчеркивает, что Украина управляется из США.
«Конечно, это демонстративный визит. Прежде всего, он должен продемонстрировать миру, кто в этом доме хозяин. Но есть и другие важные причины. Нужно "поддержать" украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно "поддержать" падающий рейтинг Зеленского, принимающего все более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США», - передает его слова РИА Новости.
Также он заявил, что США новой военной помощью пытаются «утолить снарядный голод» Украины. Он подчеркнул, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – «то есть, речь идет о дальнобойном вооружении».
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя визит президента США Джозефа Байдена в Киев, напомнил, что из Украины уже уехали до 20 миллионов человек. Экс-президент России отметил, что Украина уже превратилась в «странное образование». Хотя еще в 2001 году, по словам Медведева, там проживали 48,5 миллионов человек.
«Они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», - резюмировал Медведев.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что с моральной точки зрения визит президента США Джо Байдена в Киев сыграл против России, Кремлю следует вести себя более жестко в отношении Украины.
«Я, честно говоря, конечно, удивлен. Сейчас буквально был на совещании – в нашей фракции (КПРФ, прим. ред) возмущались все. Как же так, почему он свободно разгуливает по нашим городам? Беспилотники атакуют наши стратегические объекты России, а у нас все нормально, Байден гуляет по Киеву с (президентом Украины Владимиром) Зеленским», - возмутился Соболев.
Соболев уверен, что России следовало нанести удары по «центрам принятия решений» в Киеве, чтобы у иностранных политиков не возникало желание появляться в столице Украины.
Со своей стороны, сенатор Андрей Климов на фоне визита Джо Байдена в Киев заявил НСН, что Россия не занимается охотой за политическими деятелями.
«Совершенно очевидно, что Россия – цивилизованное государство и охотой за политическими деятелями не занимается. А США своих противников, в том числе политических, уничтожают ракетами», - сказал Климов.
Сенатор назвал поездку Байдена в Киев пиар-акцией.
«Повышает свой рейтинг, который упал ниже плинтуса. Люди, типа Байдена, могут решить вопрос с Украиной через помощника. Скажут, что делать, и команда пройдет. США никогда не стеснялись, что участвуют в конфликте. Появление Байдена в киевских интерьерах никакого содержательного значения не имеет», - заключил он.
При этом член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является актером, который отдает команды военным Соединенных Штатов к началу мировой войны.
В Киеве же после визита Байдена надеются на решение «подвисших» вопросов. Об этом заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический. Решаются многие вопросы и будут ускорены те, которые подвисли», - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден после визита в Киев отправится в Польшу, встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с лидерами других стран. Визит в Варшаву, в отличие от поездки в Киев, был анонсирован ранее.
В ходе встречи Байден планирует выступить с речью о том, как «США продолжат объединять мир для поддержки народа».
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