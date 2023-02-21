«Кто в доме хозяин»: К чему приведет «демонстративный» визит Байдена в Киев

Президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев впервые в качестве главы государства. Он встретился с украинским коллегой и сообщил о выделении Украине помощи на 500 миллионов долларов. О поездке Байдена не объявлялось заранее, при этом стало известно, что визит американского президента был согласован с Москвой.

США сообщили России по линии Госдепа и МИД о визите Байдена, чтобы избежать непредвиденных эксцессов. Об этом НСН заявил политолог, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.

Так, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления во избежание конфликтных ситуаций».

Одни политологи называют неожиданный приезд Байдена символическим на фоне ряда событий – годовщины переворота в Киеве 2014 года, предстоящей годовщины спецоперации на Украине, а также ожидаемое выступление Владимира Путина. Другие же отмечают, что Байден приехал с целью поднять свой рейтинг. В России поездку Байдена сочли демонстративной, а кто-то призывал не допускать больше таких визитов в Киеве.