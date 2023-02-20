«Сделать так, чтобы не ездили!»: Генерала из Госдумы возмутил визит Байдена на Украину
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН призвал отбить охоту у Джо Байдена и других западных политиков на Украину.
С моральной точки зрения визит президента США Джо Байдена в Киев сыграл против России, Кремлю следует вести себя более жестко в отношении Украины, рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на администрацию президента США сообщило, что визит Джо Байдена был согласован с российской стороной во избежание конфликтных ситуаций.
«Я, честно говоря, конечно, удивлен. Сейчас буквально был на совещании – в нашей фракции (КПРФ, прим. ред) возмущались все. Как же так, почему он свободно разгуливает по нашим городам? Беспилотники атакуют наши стратегические объекты России, а у нас все нормально, Байден гуляет по Киеву с (президентом Украины Владимиром) Зеленским», - возмутился Соболев.
Генерал уверен, что Белый дом наверняка согласовывал визит президента Байдена в Киев, и считает, что с моральной точки зрения приезд американского лидера не на руку России.
«Байден бы не стал рисковать ни в коем случае, не согласовав приезд. Я думаю, когда Ненси Пелоси летала на Тайвань, Штаты тоже наверняка согласовывали встречу. Но с моральной точки зрения (визит Байдена, прим. ред) – не очень хорошо для нас», - добавил генерал.
При этом Соболев уверен, что России следовало нанести удары по «центрам принятия решений» в Киеве, чтобы у иностранных политиков не возникало желание появляться в столице Украины.
«Давно нужно было сделать так, чтобы туда (в Киев, прим. ред) вообще никто не ездил. Нанести удар по «центрам принятия решений», и никто бы туда не ездил. Не такие они смелые и отважные. Но случилось то, что случилось», - заключил Соболев.
Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с НСН назвал визит Байдена в Киев пиар-акцией, главная задача которой - попытка спасти свой падающий рейтинг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- РФС допустил выступление бразильцев «Зенита» за сборную России
- США выделят Украине 10 млн долларов на поддержку энергетики
- Пригожин оценил вероятность ухода ЧВК «Вагнер» из Артемовска
- Лещенко выступил против «принуждения» к патриотизму и за поиск нацидеи
- В «Красной поляне» из-за угрозы схода лавин закрыли все горнолыжные трассы
- ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%
- У сопровождавших Байдена журналистов забрали телефоны
- США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи
- Росстат оценил спад экономики РФ в 2022 году меньше, чем в пандемию
- ЧВК «Вагнер» заявила о проблемах с рекламой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru