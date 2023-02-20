«Сделать так, чтобы не ездили!»: Генерала из Госдумы возмутил визит Байдена на Украину

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН призвал отбить охоту у Джо Байдена и других западных политиков на Украину.

С моральной точки зрения визит президента США Джо Байдена в Киев сыграл против России, Кремлю следует вести себя более жестко в отношении Украины, рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на администрацию президента США сообщило, что визит Джо Байдена был согласован с российской стороной во избежание конфликтных ситуаций.

«Я, честно говоря, конечно, удивлен. Сейчас буквально был на совещании – в нашей фракции (КПРФ, прим. ред) возмущались все. Как же так, почему он свободно разгуливает по нашим городам? Беспилотники атакуют наши стратегические объекты России, а у нас все нормально, Байден гуляет по Киеву с (президентом Украины Владимиром) Зеленским», - возмутился Соболев.
Байден сообщил о дальнейших планах после визита Украины

Генерал уверен, что Белый дом наверняка согласовывал визит президента Байдена в Киев, и считает, что с моральной точки зрения приезд американского лидера не на руку России.

«Байден бы не стал рисковать ни в коем случае, не согласовав приезд. Я думаю, когда Ненси Пелоси летала на Тайвань, Штаты тоже наверняка согласовывали встречу. Но с моральной точки зрения (визит Байдена, прим. ред) – не очень хорошо для нас», - добавил генерал.

При этом Соболев уверен, что России следовало нанести удары по «центрам принятия решений» в Киеве, чтобы у иностранных политиков не возникало желание появляться в столице Украины.

«Давно нужно было сделать так, чтобы туда (в Киев, прим. ред) вообще никто не ездил. Нанести удар по «центрам принятия решений», и никто бы туда не ездил. Не такие они смелые и отважные. Но случилось то, что случилось», - заключил Соболев.

Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с НСН назвал визит Байдена в Киев пиар-акцией, главная задача которой - попытка спасти свой падающий рейтинг.

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ФОТО: Телеграм-канал Андрея Ермака
ТЕГИ:КиевДжо БайденВладимир Зеленский
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