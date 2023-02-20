Сенатор Климов о Байдене в Киеве: Россия не охотится на политиков

Сенатор Андрей Климов в эфире НСН припомнил США охоту на политических противников. 

Сенатор Андрей Климов на фоне визита Джо Байдена в Киев заявил НСН, что Россия не занимается охотой за политическими деятелями.

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Американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщают, что перед поездкой Джозефа Байдена в Киев его администрация связывалась с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к конфронтации двух ядерных держав. Контроль воздушного пространства над Киевом обеспечивали самолеты разведчики E-3 Sentry и RC-135W Rivet Joint, которые находились в воздушном пространстве Польши. Климов напомнил американцам о том, как они сами устраняют политических оппонентов.

«Совершенно очевидно, что Россия – цивилизованное государство и охотой за политическими деятелями не занимается. А США своих противников, в том числе политических, уничтожают ракетами», - сказал Климов.
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Собеседник НСН назвал поездку Байдена в Киев пиар-акцией.

«Повышает свой рейтинг, который упал ниже плинтуса. Люди, типа Байдена, могут решить вопрос с Украиной через помощника. Скажут, что делать, и команда пройдет. США никогда не стеснялись, что участвуют в конфликте. Появление Байдена в киевских интерьерах никакого содержательного значения не имеет. Его визит отчасти для стран исторического заката имеет значение, но в основном для внутриполитического пространства США. У него там дела обстоят плохо, поезда сходят с рельсов с ядовитыми отходами, «шарики» какие-то сомнительные летают», - перечислил Климов.

20 февраля Байден посетил Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он анонсировал новую военную помощь в размере 500 миллионов долларов, сообщает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Андрея Ермака
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраинаСовет ФедерацииАндрей КлимовБайден
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