Американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщают, что перед поездкой Джозефа Байдена в Киев его администрация связывалась с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к конфронтации двух ядерных держав. Контроль воздушного пространства над Киевом обеспечивали самолеты разведчики E-3 Sentry и RC-135W Rivet Joint, которые находились в воздушном пространстве Польши. Климов напомнил американцам о том, как они сами устраняют политических оппонентов.

«Совершенно очевидно, что Россия – цивилизованное государство и охотой за политическими деятелями не занимается. А США своих противников, в том числе политических, уничтожают ракетами», - сказал Климов.